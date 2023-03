Équipe de France féminine : la réponse cinglante de Corinne Diacre sur son avenir !

La suite après cette publicité

Alors que Corinne Diacre est sous le feu des critiques, le comité exécutif de la FFF a décidé de nommer une commission chargée de trancher au sujet de la sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Pour rappel, plusieurs cadres des Bleues telles que Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoine Katoto ainsi que des membres de son staff technique, dont Anthony Grech-Angelini (préparateur physique) et Gilles Fouache (entraîneur des gardiennes) en l’occurrence, se sont dressés contre la technicienne de 48 ans et ont fragilisé sa position.

Corinne Diacre, qui connaîtra donc la décision finale la concernant ce jeudi 9 mars quand la commission chargée de trancher à son sujet aura rendu ses conclusions, est logiquement sur la sellette après ces nombreuses réactions en chaine. Mais avant cela, la chef d’orchestre des Bleues a décidé de contre-attaquer. Vivement critiquée par ses joueuses, la sélectionneuse de l’Equipe de France féminine a transmis un communiqué à l’AFP pour faire part de ses intentions à l’approche de la Coupe du Monde féminine 2023 et elle ne compte pas démissionner si facilement.

Corinne Diacre est déterminée

A la veille du comité exécutif de la FFF durant lequel son avenir sera au centre des débats, Corinne Diacre a donc décidé de dire ses vérités par le biais d’un communiqué transmis à l’AFP. Et la patronne de l’équipe de France féminine est pleinement déterminée à mener à bien sa mission jusqu’au Mondial 2023 en dépit d’une «opération de déstabilisation». «Au regard du déchainement médiatique honteux de ces derniers jours, je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement (…) que je suis pleinement déterminée à mener ma mission à bien et, surtout, à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du monde», a notamment confié la technicienne des Bleues.

Si la pression sur ses épaules s’intensifie ces derniers jours, Corinne Diacre compte bien aller au bout de son mandat. Néanmoins, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine n’a plus son destin entre ses mains. Gérard Prêcheur et Hervé Renard seraient d’ailleurs en pôle position et pourraient assurer l’intérim jusqu’à la Coupe du Monde en cas de licenciement ce jeudi 9 mars. En pleine tempête, Corinne Diacre ne compte pas lâcher l’affaire si facilement. La FFF et les Bleues sont en tout cas prévenues !