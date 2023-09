OL : Fabio Grosso confirme avoir été approché par l’OM

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais a finalement choisi Fabio Grosso pour succéder à Laurent Blanc et enfin lancer sa saison, après cinq premiers matches sans la moindre victoire. Présenté ce lundi devant la presse, aux côtés de John Textor, l’entraîneur italien de 45 ans s’est expliqué sur son choix d’avoir rejoint le club rhodanien, tout en confirmant avoir été approché par l’Olympique de Marseille, qui cherchait un successeur à Igor Tudor au début de l’été dernier.

«J’ai choisi d’attendre. À Marseille, on a discuté et après les dirigeants ont fait d’autres choix. Je leur ai dit 'good luck’ ('bonne chance’). Après, j’ai attendu quelque chose qui me plaisait vraiment. J’aime prendre des risques», a-t-il expliqué en conférence de presse. Finalement, Pablo Longoria et Javier Ribalta avaient tranché pour Marcelino.