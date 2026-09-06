Arsenal - Chelsea : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un choc et un derby londonien pour la 3e journée de Premier League entre Arsenal et Chelsea. À domicile, Les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Le milieu de terrain est assuré par Myles Lewis-Skelly et Declan Rice avec Martin Odegaard un cran plus haut. Devant, Kai Havertz est soutenu par Bukayo Saka et Christos Tzolis.

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De leur côté, les Blues s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Emiliano Martinez qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Josh Acheampong, Maxence Lacroix et Wesley Fofana en défense. Romeo Lavia et Reece James composent l’entrejeu avec Pedro Neto et Jorrel Hato dans des rôles de pistons. Devant, Joao Pedro est en attaque avec Cole Palmer et Morgan Rogers derrière lui.

Les compositions

Arsenal :

Chelsea :