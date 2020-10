OL : Sidney Govou allume la direction

Un dégraissage assumé avec les départs de Marçal, Rafael, Reine-Adélaïde ou Tete et un recrutement qui ne fait pas rêver (Ozkacar, Benlamri, Paqueta, De Sciglio), l'OL a vécu un marché des transferts compliqué. Au-delà d'une perte d'attractivité du club rhodanien à cause d'une non-participation à une Coupe d'Europe, certains analysent un problème plus profond au sein de l'organisation lyonnaise.

C'est en tout cas ce que pense Sidney Govou, ancien Gone, qui a remis en question le tout récent organigramme de son club formateur dans Le Progrès : « un mercato, c'est de l'anticipation. Or, Lyon en a manqué. La Ligue des Champions a découlé sur un mercato biaisé, sans anticipation. Ça vient de la façon dont le club est géré. Il y a trop de décideurs à l'OL, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Tout le monde était d'accord qu'il fallait dégraisser. Mais l'a-t-on fait avec les bons joueurs ? Vendre Martin Terrier était une erreur, il avait le potentiel pour jouer à Lyon. S'il n'a pas réussi, il faut se poser des questions sur les raisons ».