Liga : le Séville FC enchaîne encore dans sa mission maintien

Au Ramón Sánchez Pizjuán, le FC Séville a confirmé son redressement en s’imposant face à l’Espanyol dans une rencontre tendue et longtemps indécise, lors de la 35e journée de Liga. Les Andalous ont pourtant été mis en difficulté en première période, dominés par séquences et incapables de réellement imposer leur rythme dans un match haché, marqué par de nombreuses imprécisions et quelques interventions décisives des gardiens. L’Espanyol a même ouvert le score par Dolan, profitant d’un moment de flottement défensif, tandis que Séville a manqué plusieurs opportunités malgré une entame plus agressive.

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Au retour des vestiaires, les hommes de Luis García ont progressivement haussé le ton et ont fini par renverser la situation dans une fin de match complètement folle. Castrín a d’abord égalisé d’un exploit individuel remarquable, avant qu’Akor Adams ne donne l’avantage aux Sévillans dans le temps additionnel, d’une frappe précise après une action bien construite. Dans une ambiance électrique, Séville a résisté jusqu’au bout pour arracher une victoire capitale (2-1), prolongeant sa série positive à domicile et se rapprochant un peu plus d’un maintien désormais à portée de main.