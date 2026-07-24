Andrea Pirlo va devenir le nouveau sélectionneur de l’Italie !

L’Italie s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo devrait être nommé nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra dans les prochains jours. En effet, l’ancien milieu de terrain légendaire de la sélection italienne se serait vu proposer un contrat courant jusqu’en 2030, assorti d’un salaire estimé à 1,5 million d’euros par an. L’officialisation est désormais imminente. Avant de se tourner vers Pirlo, la Fédération italienne avait étudié plusieurs pistes prestigieuses. Pep Guardiola et Carlo Ancelotti figuraient notamment parmi les profils ciblés pour prendre les rênes de la sélection nationale.

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Toutefois, ces dossiers n’ont pas abouti, poussant les dirigeants italiens à miser sur une autre figure emblématique du football transalpin. Champion du monde avec l’Italie en 2006, Andrea Pirlo connaît parfaitement les exigences du maillot azzurro. Après ses expériences sur les bancs de la Juventus et de la Sampdoria, il pourrait désormais relever le plus grand défi de sa carrière d’entraîneur : redonner à l’Italie son lustre d’antan et la ramener parmi les grandes nations du football mondial. Si l’annonce officielle est attendue très prochainement, l’arrivée de Pirlo marquera, quoi qu’il en soit, le début d’un nouveau projet ambitieux, avec un engagement à long terme jusqu’en 2030.