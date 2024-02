Real Madrid, Barça : Alejandro Garnacho a fait son choix

Il n’a que 19 ans, mais est déjà un joueur plus qu’utile du côté de Manchester United. L’Argentin est même considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de la planète. Interrogé par l’influenceur YoSoyPlex sur sa préférence entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Alejandro Garnacho n’a clairement pas hésité.

« Real Madrid », a tout simplement répondu l’attaquant, sans y réfléchir à deux fois. Une réponse un peu curieuse quand on sait qu’il a été formé à l’Atlético de Madrid, grand rival des Merengues, où il a passé 5 ans de sa jeune carrière. Même s’il est vrai qu’il a toujours été un grand fan de Cristiano Ronaldo.