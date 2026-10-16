Álvaro Arbeloa répond aux rumeurs qui secouent le vestiaire de Fulham

Bon dernier du classement de Premier League avec deux petits points glanés en six journées, Fulham n’a toujours pas remporté le moindre match depuis que l’équipe est entraînée par Álvaro Arbeloa. L’ancien coach du Real Madrid fait d’ailleurs l’objet d’intenses critiques et surtout de rumeurs selon lesquelles ses joueurs l’auraient lâché, sans parler d’un avenir qui s’écrirait plus que jamais en pointillés. Sous contrat jusqu’en 2029, l’Espagnol de 43 ans s’est présenté ce vendredi face aux médias, à la veille du match contre Hull City, pour répondre à ces bruits de couloir.

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« Je me concentre sur mes joueurs, sur mon équipe. C’est ce qui compte le plus. Ce n’est pas moi qui compte, mais le club, les joueurs et les supporters. Nous attendons le match où la performance se traduira enfin par un résultat. Pour moi, cela a été une semaine normale, durant laquelle nous avons travaillé dur et nous nous sommes préparés pour une rencontre difficile contre une équipe très coriace. J’ai constaté l’engagement des joueurs à l’entraînement. Ils sont totalement concentrés sur le match de demain. Le plus important, c’est la performance de mes joueurs. Il ne s’agit pas de mon avenir. Comme je l’ai déjà dit, il s’agit du club et de mes joueurs. Ils cherchent à être récompensés et à livrer une prestation qui leur permettra d’offrir une victoire aux supporters », a-t-il déclaré en conférence de presse.