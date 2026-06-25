Équipe de France : plusieurs Bleus vont jouer gros contre la Norvège

Endeuillée suite au décès de la mère de Didier Deschamps, l’équipe de France veut malgré tout finir le travail en beauté pour son sélectionneur. Demain soir, à 21h, les Bleus affronteront la Norvège avec pour objectif de terminer premiers du groupe I. Une place qui leur permettrait d’affronter un troisième de poule en seizièmes de finale, le 30 juin prochain à New York. Un match à enjeu pour lequel le staff tricolore devrait tout de même procéder à quelques changements selon L’Équipe.

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Ce sera donc l’occasion pour certains de se montrer juste avant le début de la phase à élimination directe. En défense, il y a de fortes chances pour que William Saliba, touché au dos, soit préservé. Une aubaine pour Maxence Lacroix. Le joueur de Crystal Palace avait fait forte impression en mars dernier. Nul doute qu’un bon match face aux grands attaquants norvégiens (Haaland, Sorloth) lui apportera du crédit et de la confiance… et fera aussi monter sa cote à l’heure où Chelsea serait intéressé par ses services.

Un turnover, mais pas pour Cherki ?

Sur le flanc droit de la défense, Malo Gusto pourrait être titularisé à la place de Jules Koundé après ses 7 minutes de jeu contre l’Irak. Au milieu, Aurélien Tchouameni devrait faire son retour, mais il ne serait pas aligné avec son partenaire habituel, Adrien Rabiot. Le Milanais ayant joué les deux premiers matches, il pourrait être préservé, ce qui permettrait à Manu Koné d’enchaîner une deuxième rencontre consécutive. En attaque, du changement est également à prévoir.

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Enfin, si Kylian Mbappé souhaite enchaîner lui aussi, histoire de se rapprocher de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026, la question est de savoir si Ousmame Dembélé et Michael Olise seront alignés tous les deux. Il y en aura au moins un, mais L’Équipe indique que Rayan Cherki ne devrait pas profiter de ce turnover pour avoir du temps de jeu. Si c’est le cas, cela confirmerait que l’ancien Lyonnais a bien perdu des points aux yeux du staff. De son côté, Désiré Doué retrouverait sa place de titulaire aux dépens de Bradley Barcola.