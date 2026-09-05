Premier League : Manchester City enchaîne, Tottenham toujours sans victoire, Crystal Palace gagne enfin

Manchester City poursuit son début de saison parfait en Premier League avec une troisième victoire en autant de journées. Les hommes d’Enzo Maresca ont dominé le promu Coventry (1-0) grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par Erling Haaland à la 26e minute. La situation reste en revanche beaucoup plus compliquée pour Tottenham. Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Nottingham Forest (0-0). Une rencontre particulièrement pauvre offensivement pour les Spurs, qui n’ont cadré aucune frappe, mais décrochent tout de même leur premier point de la saison. Crystal Palace s’est de son côté offert sa première victoire sous Pierre Sage après deux défaites. En déplacement à Fulham, les Eagles ont pourtant été menés à deux reprises après les buts de King (11e) et Palacios (42e), malgré une première égalisation de Mitchell (35e). Le latéral anglais a remis Palace à hauteur à la 54e minute avant de céder sa place à Chilwell à la 74e. Un changement gagnant puisque le nouvel entrant n’a eu besoin que de trois minutes pour inscrire le but de la victoire (3-2).

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Dans les deux autres rencontres de ce multiplex, Brighton et Leeds se sont quittés sur un match nul (1-1). Bogle avait rapidement donné l’avantage à Leeds à la 15e minute, avant que Vušković n’égalise pour Brighton à la 71e. Même score entre Brentford et Sunderland. Les Bees pensaient avoir fait le plus difficile grâce à l’ouverture du score de Janelt à la 57e minute, mais Enzo Le Fée a permis à Sunderland de revenir sur penalty à la 82e (1-1). Après ces cinq rencontres, Manchester City occupe provisoirement seul la tête de la Premier League avec neuf points sur neuf possibles, tandis que Coventry ferme la marche après trois défaites en trois journées.