Bundesliga : Leipzig surclasse Bochum

Après les victoires de Fribourg, du Borussia M'Gladbach, de Stuttgart et du Borussia Dortmund lors du traditionnel multiplex de 15h30, la septième journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi à 18h30 avec une affiche entre Leipzig (12e, 7 pts) et Bochuum (17e, 4 pts). À la Red Bull Arena, les hommes de Jesse Marsch devaient s'imposer pour recoller au peloton de tête. En difficulté en Ligue des Champions après deux défaites en autant de rencontres, le RBL sortait malgré tout d'un éclatant succès face au Hertha Berlin (6-0) lors de la précédente journée. En face, Bochum restait sur un match nul obtenu contre Stuttgart (0-0) mettant fin à quatre défaites de rang dont un cinglant revers contre le Bayern Munich (0-7). En cas de succès, les hommes de Thomas Reis pouvaient s'éloigner de la zone rouge.

Dans un début de rencontre démarrée tambour battant, Leipzig pensait obtenir un penalty suite à un contact sur Poulsen mais après intervention de la VAR, l'arbitre décidait finalement de revenir sur sa décision initiale (5e). Déterminés, les coéquipiers de Nkunku repartaient à l'attaque. Décalé par Poulsen aux abords de la surface, Forsberg se jouait de la charnière centrale de Bochum avant d'armer une frappe limpide du pied droit terminant sa course sur la barre de Riemann (10e). Très actif, Poulsen sollicitait une nouvelle fois le portier de Bochum qui détournait parfaitement sa tentative du droit (15e). Dominateur, Leipzig ne parvenait pourtant pas à trouver la faille (0-0 à la pause). Au retour des vestiaires, Leipzig maintenait la pression sur le but de Bochum et allait finalement concrétiser leur domination peu après l'heure de jeu. En moins de dix minutes, André Silva (69e) puis Nkunku, auteur d'un doublé (73e, 78e) permettaient aux siens de l'emporter largement (3-0). Avec ce large succès, Leipzig remonte à la septième place avant de se déplacer à Fribourg. De son côté, Bochum est avant dernier et ira défier Greuther Fürth, lanterne rouge de Bundesliga, lors de la prochaine journée.

