Ayyoub Bouaddi hésite encore entre la France et le Maroc

Titulaire indiscutable au LOSC et déjà auteur de 91 matchs toutes compétitions avec Lille, Ayyoub Bouaddi s’est confié à Téléfoot et a évoqué ses axes de progression. « Toujours pas de premier but avec le LOSC ? Oui, je marque moins qu’en sélection… C’est un axe de progression d’être plus décisif dans les 30 derniers mètres. Je travaille pour ça. Je ne veux pas forcer, ça viendra quand ça viendra. Une fresque au LOSC un jour comme Eden Hazard ? Pourquoi pas, ça dépendra de moi », a expliqué le natif de Senlis.

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Le jeune joueur de seulement 18 ans s’est également exprimé sur son avenir international et les interrogations autour de son futur choix de sélection : « mon avenir en sélection ? C’est très flatteur d’être courtisé par deux sélections (la France et le Maroc). C’est une force d’avoir une double nationalité. C’est un choix important dans une carrière, je ne veux pas me précipiter, ça doit venir naturellement et spontanément. »