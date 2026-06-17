EdF : les réactions de Didier Deschamps et Guy Stéphan après le décès d’Eric Roy

La journée est marquée par une triste nouvelle : Eric Roy est mort à l’âge de 58 ans, victime d’un cancer du pancréas, selon l’annonce de sa famille. Dans le monde du football français, de nombreuses voix s’élèvent pour rendre hommage au coach mais aussi à l’homme reconnu et respecté de tous. Après les réactions du Stade Brestois ou encore de son joueur Brendan Chardonnet.

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Didier Deschamps et Guy Stéphan ont également réagi après cette annonce. « Avec la disparition tragique d’Éric Roy, le football français perd un technicien très compétent et une personnalité très attachante. Ses résultats avec le Stade Brestois, et notamment la qualification pour la Ligue des Champions, ont mis en valeur sa grande connaissance du jeu et des joueurs. C’est avec beaucoup de plaisir que je lui avais remis, il y a deux ans, le prix de meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP. Eric a occupé plusieurs fonctions dans plusieurs clubs mais aussi dans les médias et son professionnalisme a toujours été loué. Il a lutté contre la maladie avec une détermination qui force le respect. A titre personnel, j’ai côtoyé et appris à apprécier Éric en dehors des terrains. Je garderai le souvenir d’un homme profondément humain. J’adresse à son épouse, à ses enfants et tous ceux qui l’aimaient mes condoléances émues et attristées », a lancé DD. Une pensée partagée par son adjoint Guy Stéphan. « Je suis profondément attristé par le décès d’Eric. J’ai eu le bonheur de l’entraîner à l’Olympique Lyonnais pendant deux années. C’était un grand professionnel, très consciencieux. Nous sommes restés en contact et j’avais toujours plaisir à la revoir. Il va laisser un grand vide au Stade Brestois où sa très belle réussite a permis de rappeler la compétence des entraîneurs français. Je pense bien fort à sa famille. »