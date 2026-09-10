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Bayern Munich - Bodø/Glimt : les compositions officielles

Par El-Hadji Loum
Jamal Musiala @Maxppp
Bayern Munich Bodø/Glimt

Le Bayern Munich reçoit Bodø/Glimt ce jeudi soir à l’Allianz Arena, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions. Pour lancer sa campagne européenne, Vincent Kompany s’appuie sur ses hommes forts. Manuel Neuer est titulaire dans les cages et capitaine, tandis que Joshua Kimmich accompagne Aleksandar Pavlović dans l’entrejeu. Devant, Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Díaz évolueront derrière Harry Kane.

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De son côté, Bodø/Glimt se présente avec Nikita Haikin dans les buts. Patrick Berg mènera le milieu norvégien, tandis qu’Andreas Helmersen occupera la pointe de l’attaque, accompagné par Sondre Auklend et Ole Didrik Blomberg.

Bayern Munich

4-2-3-1
Officielle

Bodø/Glimt

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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