Premier League : Liverpool s’impose à Ipswich pour la première de Bradley Barcola

Débuts réussis pour Bradley Barcola avec Liverpool. Présent dans le groupe des Reds pour défier Ipswich ce vendredi soir à l’occasion de la 3e journée de Premier League, l’ancien Parisien a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Avant ça, il avait assisté depuis le banc de touche aux deux seuls buts de la rencontre (0-2), inscrits par un Alexander Isak auteur de ses 2es et 3es buts en Premier League cette saison. L’attaquant suédois avait ouvert le score à la 6e minute d’un enchaînement foudroyant.

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Trouvé dans la profondeur par Gakpo, il déclenchait soudainement une frappe au premier poteau, détournée par Scherpen dans son propre but (0-1). A peine trois minutes plus tard, le joueur de 26 ans s’offrait un doublé, encore sur une ouverture sublime de Cody Gakpo, mais cette fois de l’extérieur du pied. Isak fixait puis éliminait un défenseur adverse d’un petit crochet pour s’ouvrir le but et marquer (9e, 0-2). Globalement en maîtrise malgré quelques petites frayeurs évitables, les Reds auraient pu corser l’addition en seconde période. Au bout d’une course en profondeur comme il les adore, Bradley Barcola n’était pas passé loin de délivrer sa première passe décisive pour Cody Gakpo (82e), finalement trop hésitant. Mais l’essentiel est là pour les hommes d’Andoni Iraola : une première victoire en championnat cette saison.