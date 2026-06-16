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Coupe du Monde

CdM 2026 : le joli but collectif de la Nouvelle-Zélande avec Elijah Just à la conclusion !

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Elijah Just @Maxppp
Iran 2-2 Nouv.-Zélande

Le meilleur match de la Coupe du Monde 2026 jusqu’à présent. Ce mardi matin, la presse est unanime au moment d’évoquer la rencontre entre l’Iran et la Nouvelle Zélande. Deux sélections qui ont fait le spectacle lors du match nul 2-2.

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Parmi les 4 buts inscrits dans la nuit à Los Angeles, on peut retenir l’ouverture du score des Kiwis à la 7e minute de jeu sur une belle action collective. Chris Wood a été à l’origine du mouvement. Il a trouvé dans un petit espace Sarpreet Singh avant qu’Elijah Just ajuste le portier iranien dans la surface d’un geste inspiré et de toute beauté (0-1). Un travail d’équipe !

Pub. le - MAJ le
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