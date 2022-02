Le Real Madrid sait déjà quand il va annoncer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C'est comme au ping-pong, tous les jours de nouvelles informations viennent contredire ou confirmer la précédente. Ces dernières heures, un vent d'optimisme semble souffler sur la capitale française. La relation s'est un peu améliorée entre le clan du joueur, notamment la mère, et la direction du PSG, alors que la victoire de la semaine dernière et surtout le scénario avec un Mbappé buteur à la dernière minute, ont rebattu les cartes.

Hier Jérôme Rothen sur les ondes de RMC y allait de son commentaire, estimant qu'il y avait «99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances.» La tendance reste à un départ mais le PSG partait de très loin et a déjà comblé quelques manques. On parle toujours de la possibilité d'une prolongation de courte durée, un ou deux ans avant un transfert vers le Real Madrid.

Le Real a déjà une date pour Mbappé

Mais en Espagne, on n’a pas grand-chose à faire de cet optimisme français. À Madrid, on est même certain que le champion du monde va s'engager à la Casa Blanca l'été prochain, lui qui est libre de s'engager où bon lui semble dès maintenant. Pour Goal, cela ne fait même pas de doute. Une date serait même prévue pour annoncer la venue de l'attaquant. Si celle-ci n'est pas tout à fait précisée, elle interviendrait à la fin de la saison, pas avant.

Voilà qui confirmerait les propos d'un certain Javier Tebas ces dernières heures. Le président de la Liga en est persuadé, Mbappé va signer au Real Madrid la saison prochaine et l'a déjà affirmé publiquement. «Sa venue est une excellente nouvelle pour la Liga». Reste désormais à entendre l'avis du joueur, lequel a toujours expliqué qu'il n'annoncerait rien avant longtemps, désirant rester concentré sur le terrain. Ça lui a bien réussi pour le moment.