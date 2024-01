Juventus : Massimiliano Allegri se moque des critiques

Cette année, Massimiliano Allegri et son équipe réalisent une bien meilleure saison que l’année dernière. 2e au championnat, et a seulement deux points de l’Inter, tous les espoirs sont permis pour les Bianconero. Hier, la Juventus s’est qualifiée facilement contre Frosinone pour les demi-finales de Coupe d’Italie. Pourtant, les critiques sur le jeu pleuvent régulièrement sur son entraîneur italien. Interrogé sur ses dépréciateurs, l’entraîneur a répondu : « Des critiques ? J’ai de la passion et de l’amour pour ce que je fais. Je m’amuse beaucoup, sinon j’arrêterai. J’ai eu la chance d’entraîner de grands champions. Puis je suis revenu, nous avons pris un chemin différent et je m’amuse toujours. Depuis la première année à la Juventus, vous ne vous rendez pas compte où vous êtes, nous grandissons et je suis heureux. »

La suite après cette publicité

Concernant le mercato, le technicien de la Juventus admet qu’ils recherchent un milieu de terrain : « Giuntoli [directeur sportif] et Manna regardent autour d’eux pour voir s’il y a une possibilité de faire venir un joueur. Je suis content de ce groupe et il faut continuer comme ça. Le club sait ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, toucher à ce qui va bien peut créer des problèmes ». Même sans matchs européens, cette année 2024 semble passionnante pour les supporters de la Juventus.