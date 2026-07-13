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Officiel Premier League

Manchester United tient sa première recrue avec Andrey Santos

Annoncé depuis plusieurs semaines sur les radars de Manchester United, Andrey Santos a cédé aux sirènes du club mancunien. Les Red Devils ont annoncé ce lundi après-midi la signature du milieu de terrain brésilien de 22 ans, en provenance de Chelsea.

Par Kevin Massampu
Andrey Santos sous les couleurs de Chelsea @Maxppp

Plus d’informations à venir…

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