Premier League
Manchester United tient sa première recrue avec Andrey Santos
Annoncé depuis plusieurs semaines sur les radars de Manchester United, Andrey Santos a cédé aux sirènes du club mancunien. Les Red Devils ont annoncé ce lundi après-midi la signature du milieu de terrain brésilien de 22 ans, en provenance de Chelsea.
@Maxppp
Dreams do come true.@04Andrey is proof of that 🔏 pic.twitter.com/2ZiSP7y9ai— Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026
Plus d’informations à venir…
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