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Ligue des Champions

Aurélien Tchouameni félicite le PSG

Par Josué Cassé
Aurélien Tchouaméni avec les Bleus @Maxppp

Présent en conférence de presse, Aurélien Tchouameni est revenu sur le sacre du Paris Saint-Germain, tombeur d’Arsenal samedi soir à Budapest et une nouvelle fois champion d’Europe.

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«On était en soins pendant la finale, pas mal de joueurs étaient avec moi, on a regardé la finale, il y avait aussi le match de Kouamé, on avait 2 écrans, on est contents pour le PSG, ils le méritent, félicitations à eux. C’est toujours bien pour l’équipe de France d’avoir autant de joueurs champions d’Europe, c’est bien pour la valeur de notre équipe», a déclaré le milieu du Real.

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