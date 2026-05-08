Premier League
Arsenal : Viktor Gyökeres a déjà rapporté 4 M€ au Sporting CP
1 min.
@Maxppp
Auteur de débuts assez compliqués, mais livrant au final une saison très correcte, Viktor Gyökeres (27 ans) comptabilise 21 buts et 3 passes décisives en 51 apparitions avec Arsenal. Arrivé cet été du Sporting CP contre 66 millions d’euros et 10 millions d’euros de bonus, le buteur suédois a déjà rapporté quasiment la moitié de la somme aux Lions.
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Selon A Bola, il aurait déjà rapporté environ 4 millions d’euros de bonus grâce à ses performances. Soit 2,5 millions d’euros pour son nombre de matches disputés, 500 000 euros par son nombre de buts inscrits et 1 million d’euros avec la qualification d’Arsenal pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.
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