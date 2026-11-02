Real Madrid : Kylian Mbappé a déjà marqué contre toutes les équipes de Liga

Auteur d’un nouveau but face au Racing de Santander (3-0) dimanche après-midi, Kylian Mbappé affiche une statistique assez intéressante. Pour l’instant, le Français a marqué au moins un but face à toutes les équipes qu’il a eues en face de lui en Liga. Le Racing, promu cette saison, est ainsi sa vingt-quatrième victime en Espagne.

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Au total, il a inscrit 101 buts en 117 rencontres sous la tunique madrilène, et le Deportivo de la Corogne, aussi promu et qu’il affrontera en décembre, sera le prochain rival face auquel il n’a pas encore pu faire trembler les filets. Mais Kylian Mbappé le sait mieux que personne, ce que les Merengues attendent de lui, ce sont des titres majeurs.