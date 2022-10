OM : le gros coup de moins bien de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Lors de l'arrivée cet été à l'Olympique de Marseille de Jonathan Clauss, tout le monde était excité. Lui-même, au stage en Angleterre, ne semblait pas en mener bien large et passait son temps libre à jouer à la console pour évacuer une sorte de stress. Les premiers matches ont confirmé ce qu'on savait : une merveilleuse patte droite, un attaquant plus qu'un défenseur et quelqu'un de très décisif.

Pourtant, il a mis un peu de temps à marquer son premier but. Cela a été à Angers, alors qu'il évoluait sur le flanc gauche. Une superbe frappe de son mauvais pied, au premier poteau, qui ne laisse aucune chance au pauvre portier angevin. Sauf que depuis quelque temps maintenant, l'apport de l'Alsacien est pauvre, voire inexistant. Sa prestation, au Deutsche Bank Park de Francfort, ce mercredi soir, a été une nouvelle fois frustrante.

Mbemba a plus proposé que lui

L'OM s'est bien évidemment incliné (1-2) et on l'a longtemps observé errer sur le côté droit, sans forcément attendre le ballon. Si on ne savait pas la volonté qu'il met dans ses rencontres, on dirait probablement que ce mercredi, en Allemagne, il était peu impliqué. Il a surtout été brouillon en réalité. Tant dans ses prises de balles, que dans ses courses et ses timides appels.

On ne l'a pas reconnu. Ni le Clauss de l'année dernière, ni celui du début de saison. Il se dit potentiellement qu'une éventuelle rechute de sa blessure (une élongation à la cuisse) l'empêcherait d'accéder au groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Mais ses statistiques sur cette confrontation de C1 sont loin de ce qu'on peut espérer de lui. S'il a réussi près de 76% de ses passes, celles-ci ont souvent été latérales ou vers l'arrière.

Il a perdu onze ballons en touchant 52. Mais surtout il s'est fait voler la vedette par un Chancel Mbemba, qui n'a eu de cesse de l'encourager sur le côté droit, qui prenait son couloir et déposait des merveilles de centres. Ce sont ces prises de risques du Congolais qu'on attend - et qu'on est en droit d'attendre de Clauss. En plus de cela, son mou pressing est au départ du premier but de l'Eintracht. L'Alsacien, de retour sur ses terres ce samedi pour Strasbourg-OM, aura l'occasion de faire taire tout le monde. Ou pas.