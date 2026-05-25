CdM 2026 : la liste de la Colombie, avec Luis Diaz et James Rodriguez
Néstor Lorenzo a dévoilé la liste définitive des 26 joueurs retenus avec la Colombia national football team pour la FIFA World Cup 2026. Le sélectionneur colombien mise sur un groupe mêlant expérience et talent offensif, emmené par les cadres historiques David Ospina et James Rodríguez, toujours considéré comme un élément clé dans l’animation du jeu des Cafeteros.
En attaque, Luis Díaz arrive en grande forme et sera accompagné notamment de Luis Suárez, Jhon Córdoba ou encore Juan Camilo Hernández. Derrière, la Colombie pourra compter sur une défense solide avec Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz ou encore Deiver Machado. Qualifiée avec autorité, la sélection colombienne affiche clairement ses ambitions pour ce Mondial 2026.
La liste de la Colombie
Gardiens : Camilo Vargas (Atlas - Mexique), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - Argentine), David Ospina (Atlético Nacional - Colombie)
Défenseurs : Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologne), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul - Mexique), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente - Argentine), Johan Mojica (Majorque), Deiver Machado (Nantes)
Milieux de terrain : Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Richard Ríos (Benfica), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Portilla (Paranaense - Brésil), Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentine)
Attaquants : Luis Díaz (Bayern Munich), Carlos Gómez (Vasco da Gama - Brésil), Luis Suárez (Sporting CP), Jhon Córdoba (Krasnodar), Cuch Hernández (Betis Séville)
