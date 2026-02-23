Une nation surprise de la Coupe du Monde 2026 annonce le départ de son sélectionneur

La petite nation caribéenne de Curaçao a été secouée par une annonce aussi inattendue qu’émouvante. Son sélectionneur Dick Advocaat a quitté son poste avec effet immédiat, à seulement quelques mois d’une participation historique à la Coupe du Monde 2026. À 78 ans, le technicien néerlandais, surnommé le « Petit Général », a pris la décision de se retirer afin de se consacrer à sa famille, évoquant un problème de santé touchant sa fille. Celui qui avait pourtant conduit la sélection à un exploit inédit a expliqué que, fidèle à ses principes, la famille devait passer avant le football, même à l’aube du plus grand rendez-vous mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une décision bien évidemment logique et comprise par le peuple curacien.

La suite après cette publicité

Le départ d’Advocaat laisse un vide immense au sein d’une équipe qu’il avait menée vers la plus grande réussite de son histoire. Sous sa direction, Curaçao est devenue la plus petite nation en termes de population à décrocher une qualification pour une phase finale de Coupe du Monde, un accomplissement retentissant dans la zone CONCACAF. Malgré son absence lors du match décisif face à la Jamaïque pour raisons personnelles, son empreinte sur cette campagne restera indélébile. Fierté nationale et symbole d’un rêve devenu réalité, cette qualification demeure l’un des sommets d’une carrière longue de plus de quatre décennies pour le technicien néerlandais, qui quitte la scène sur un exploit historique mais inachevé.