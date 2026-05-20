L’Atlético veut déjà dépenser 200 M€ avant le début du mercato !

Ils n’étaient pas loin de gagner un titre cette saison… Mais une fois encore, les Rojiblancos ont terminé l’exercice 2025/2026 les mains vides. Largués en Liga certes, mais demi-finalistes de Ligue des Champions, et surtout, finalistes de la Copa del Rey qu’ils ont perdu aux tirs au but face à la Real Sociedad. Désormais, les Colchoneros travaillent sur un mercato estival qui s’annonce palpitant. Certes, il y a la crainte de perdre Julian Alvarez, convoité par le Barça et surtout par le PSG, mais il devrait aussi y avoir beaucoup d’arrivées.

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Ce mercredi, la presse espagnole dévoile de nombreuses informations concernant ce marché des transferts à venir. D’abord, Marca nous apprend que les Madrilènes foncent sur Marc Cucurella (Chelsea), qui est devenu l’objectif prioritaire pour renforcer l’arrière-garde. Une opération compliquée et chère, puisque l’Espagnol avait coûté un peu plus de 60 millions d’euros aux Blues à l’époque. Et depuis, il a vu sa valeur augmenter. La presse anglaise affirme d’ailleurs que Xabi Alonso le considère comme intouchable. Point positif pour les Colchoneros : le joueur souhaite partir pour jouer la Ligue des Champions.

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Du beau monde

Toujours dans le secteur défensif, les Madrilènes comptent aussi s’offrir Cristian Romero, le défenseur argentin de Tottenham. Le média Sport indique que le départ du joueur des Spurs est déjà acté, et qu’une relégation ferait baisser son prix considérablement. Le FC Barcelone serait aussi sur le coup. La première recrue quasi actée de l’été nous mène à João Gomes, le milieu de terrain brésilien de 25 ans de Wolverhampton. Mundo Deportivo et d’autres médias évoquent ainsi un accord total entre les deux clubs pour un transfert de 45 millions d’euros.

Enfin, les Colchoneros souhaitent conserver Nico Gonzalez, qui était prêté par la Juventus cette saison. Les Madrilènes ont tout de même l’intention de négocier un peu cette option d’achat de 32 millions d’euros, mais tout indique qu’ils devront quand même signer un chèque conséquent. Enfin, et ce serait la cerise sur le gâteau, Marca explique que l’Atleti est dans la course pour Bernardo Silva, en fin de contrat à Manchester City. Au vu de la valeur marchande des joueurs concernés - Bernardo Silva serait gratuit mais devrait toucher une prime à la signature - ces 5 opérations que les Madrilènes souhaitent boucler rapidement pourraient atteindre un total de 200 millions d’euros…