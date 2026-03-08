Liga Portugal : Benfica arrache le point du nul contre Porto dans un Clássico fou

Le FC Porto et Benfica se sont quittés sur un nul spectaculaire (2-2) lors de la 25e journée de la Liga Portugal, dimanche à l’Estádio da Luz. Les Dragons ont rapidement pris l’avantage grâce à Victor Froholdt, qui a profité d’un mauvais alignement de la défense lisboète pour conclure en deux temps face à Trubin (10e). Dans une première période équilibrée, Benfica s’est heurté à un solide Diogo Costa, notamment décisif devant Rafa (24e). Porto a ensuite fait le break juste avant la pause sur une action brillante du jeune Oskar Pietuszewski, auteur d’un dribble sur Otamendi avant d’armer une frappe puissante du gauche (40e). Au retour des vestiaires, Benfica a accentué la pression et ça a porté ses fruits. Andreas Schjelderup a d’abord relancé les siens en reprenant sous la barre un ballon repoussé par le poteau après une frappe de Lukebakio (69e).

Poussés par la Luz, les Aigles ont finalement arraché l’égalisation en fin de match. Servi par Bah sur la droite, Ivanovic a adressé un centre précis repris de l’intérieur du pied par Leandro Barreiro, qui a trompé Diogo Costa (88e), ce qui a provoqué une mini échauffourée sur le banc, entraînant l’expulsion de José Mourinho (89e). La fin de match a été chaotique avec Pepê resté au sol après avoir reçu un projectile (90e). Dans les arrêts de jeu, Otamendi, alors sur le banc, a aussi écopé d’un carton rouge (90e+6), alors que Benfica a réclamé un pénalty en vain (90e+8). Dans cette fin de rencontre tendue, les hommes de José Mourinho ont ainsi sauvé un point dans le Clássico face à l’équipe dirigée par Francesco Farioli. Au classement, les Dragons confortent la tête du championnat portugais avec quatre points d’avance sur le Sporting. Quant à Benfica, les Aigles restent invaincus, mais ferment le podium avec 59 points, soit trois de moins que les Lions, grâce à leur 8e match nul de la saison.