Ligue 1 : Clermont et Bordeaux dos à dos, Lens renverse Angers, Metz accroche Nantes

Pour le multiplex de 15h, quatre rencontres de Ligue 1 avaient lieu ce dimanche après-midi. Dans un match à fort enjeu pour le maintien, Clermont, bourreau de l'OM lors de la dernière journée, recevait la lanterne rouge Bordeaux. Des Bordelais qui devaient absolument prendre des points pour espérer lancer une dynamique. Et tout commençait bien pour les hommes de David Guion puisque le capitaine Josuha Guilavogui inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs d'une jolie tête (13e). Mais comme depuis le début de saison, la défense bordelaise finissait par céder et c'est Rashani qui en profitait (34e). Et c'est après une partie globalement équilibrée que les deux équipes se partagent les points.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Lens se déplaçait sur la pelouse d'Angers qui restait sur trois défaites de rang en Ligue 1. La bande à Sofiane Boufal a une nouvelle fois coulé face aux Lensois. Les hommes de Gérald Baticle, au terme d'un match assez haché, avaient su faire la différence en seconde période. Après un bon travail de Boufal, c'est Fulgini qui envoyait une frappe limpide du gauche dans la lucarne de Leca (49e). Mais un improbable CSC de Mendy remettait les deux équipes à égalité. Le rouge de Mohamed Ali Cho faisait basculer la rencontre. Lens arrachait la victoire grâce au but de Clauss.

Metz prend un bon point

Au stade Saint-Symphorien, le FC Metz jouait également un match important dans la course au maintien face à Nantes. Un match sans Frédéric Antonetti, suspendu après sa violente altercation avec Sylvain Armand lors de la dernière journée. De leur côté, les hommes de Kombouaré pouvaient se rapprocher de Strasbourg, cinquième. Mais au terme d'un match assez lent, sans rythme, aucune des deux équipes n'a su faire la différence. Et c'est un match nul logique (0-0). Metz gagne une petite place au classement et sort de la zone rouge.

Enfin dans l'autre match, Brest, en infériorité numérique pendant plus d'une heure, a longtemps résisté dans ce match, mais a fini à céder face à Lorient. L'exclusion de Chardonnet très tôt dans la rencontre changeait la physionomie du match et après avoir bien défendu pendant plus d'une heure, la défense brestoise craquait. C'est la dernière recrue Ibrahima Koné qui donnait trois points précieux à son équipe qui prend désormais 2 points sur les places de relégable.