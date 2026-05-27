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Norman Bassette a la cote en Belgique

Par Santi Aouna
1 min.
Reims @Maxppp

Prêté à Reims lors de la première partie de saison, Norman Bassette a ensuite enchaîné avec un second prêt, cette fois du côté de Kaiserslautern. Avec le club de 2e division allemande, l’attaquant belge a tout de même cumulé 2 buts et 2 passes décisives en 16 rencontres de championnat, permettant d’accrocher la 6e place.

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Le joueur de 21 ans, meilleur buteur des U21 belges (10 réalisations en 6 sélections) va revenir à Coventry City où il est toujours sous contrat jusqu’en 2028 mais ses performances ont tapé dans l’oeil de clubs belges de première partie de tableau. D’après nos informations, le Standard de Liège, Saint Trond et le KVC Westerlo sont sur le coup.

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