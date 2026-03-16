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PSG : Luis Enrique esquive une question sur la rumeur Chelsea

Par Matthieu Margueritte
1 min.
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Depuis l’annonce du choc PSG-Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les médias n’ont pas oublié de ressortir l’information selon laquelle Luis Enrique a refusé les Blues en 2022, avant de débarquer chez les Rouge et Bleu plus tard. Cet après-midi, un journaliste anglais a tenté de relancer le coach espagnol à ce sujet.

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Sans surprise, Luis Enrique a préféré éviter la question. « S’il vous plait, demain j’ai un match très important. Je n’ai pas très bien compris ce que vous avez demandé. Je suis manager du PSG, j’en suis très fier. C’est le plus important pour moi en ce moment », a-t-il confié en conférence de presse.

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