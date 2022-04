OL : Peter Bosz botte en touche pour son avenir

Présent en conférence de presse ce vendredi après le terrible échec face à West Ham en Ligue Europa, Peter Bosz était forcément déçu. Le technicien néerlandais, confirmé par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot présents à ses côtés, a évoqué son avenir, en bottant en touche, et son état d'esprit.

«Ce n'est pas facile car dans le foot on connaît des bons et des mauvais moments comme hier soir, il faut le dire. On est dans un grand club avec une grande histoire avec des objectifs clairs. Quand tu ne gagnes pas, ça fait mal. C'est dur. J'étais comme ça en tant que joueur et c'est pareil en tant que coach, je ne vais pas lâcher. C'est un grand challenge pour moi. Peu de monde pense qu'on va y arriver. C'est un gros défi. C'est ma première année à Lyon, au niveau de la langue ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas beaucoup dormi hier. Je vais pousser les joueurs, ils ne sont pas tous seuls là-dedans. Il reste 5 semaines et 7 matches, ce n'est pas long. Je crois vraiment que c'est possible. On n'a pas fait de série cette saison. C'est un défi mais on va y arriver, absolument». Réponse dans quelques semaines...