OM : Dimitri Payet explique pourquoi ça marche avec Jorge Sampaoli

Auteur de cinq buts en autant de rencontres et une passe décisive, Dimitri Payet réalise un très bon début de saison. Le Réunionnais est un des éléments majeurs du système de Jorge Sampaoli, qui en l’absence de Milik l’a régulièrement aligné en faux numéro 9 à la pointe de l’attaque marseillaise. Tout semble bien se passer entre lui et l’entraîneur argentin, ce qu’il explique par le fait qu’ils se soient parlé « une fois et on n'aura pas besoin de le refaire. Il m'a juste demandé d'être moi-même et d'être heureux, » a-t-il confié auprès de L’Équipe.

Car tout au long de son histoire avec l’Olympique de Marseille, sa relation avec ses entraîneurs, voire ses coéquipiers, n’a pas toujours été très bonne. D’après le numéro 10 de l’OM, « il faut savoir me prendre. Je ne suis pas quelqu'un de facile, même si j'ai l'impression qu'avec le temps je m'adoucis. Mais c'est vrai que j'ai un caractère assez fort et que ça a pu se tendre à certains moments. »