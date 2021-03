Les révélations de la dernière CAN U20

L'avenir leur appartient. Le Ghana a décroché la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Mauritanie, avec un succès en finale contre l'Ouganda, véritable surprise de la compétition (2-0). Les Ghanéens ont réalisé un parcours un peu similaire à celui du Portugal à l’Euro 2016. Troisièmes de leur poule, les Black Satellites avaient été repêchés pour ensuite réaliser le parcours que l’on connaît. La Gambie, autre révélation, s'est elle adjugée la troisième place, en s'offrant la Tunisie au bout du suspens (0-0, 4 t. a. b. à 2). Plusieurs joueurs ont profité de ce tournoi pour se mettre en valeur. Honneur au champion avec Abdul Fatawu (17 ans), élu meilleur joueur de la compétition. Surclassé, le tout jeune milieu offensif gaucher a éclaboussé les pelouses mauritaniennes de son talent. Ses qualités sont indéniables et il a souvent survolé les rencontres techniquement. Son but du milieu du terrain contre la Tanzanie (4-0) a marqué les esprits tout comme sa précision sur les coups de pieds arrêtés.

Le pensionnaire du Steadfast FC, club de Ligue 2 ghanéenne, où il est déjà titulaire en équipe première, est même déjà comparé à une idole locale, un certain Abdedi Ayew Pelé, bien connu des supporters de l'Olympique de Marseille. Derrick Kakooza (18 ans) aura lui aussi étonné. Le buteur de l'Ouganda s'est adjugé le titre de meilleur buteur, avec 5 réalisations en 6 apparitions. Son triplé contre la Tunisie en demi-finale (4-1) est encore dans toutes les mémoires. Titulaire du Police FC cette saison en Ligue 1 locale (2 buts en 3 matches), il s'inspire de Pierre-Emerick Aubameyang et rêve plus grand. «Je veux aller plus loin dans ma carrière et ce tournoi peut clairement m'y aider», confiait-il au site officiel de la CAF il y a peu. Malgré son jeune âge, Kakooza est déjà un attaquant très complet avec un sang-froid devant le but déjà très impressionnant. Il a souvent su faire les bons déplacements pour se créer des occasions.

Des joueurs qui vont bientôt arriver sur le devant de la scène

Le Camerounais Junior Sunday Jang (18 ans) a également su se mettre en valeur à la pointe de l'attaque des Lionceaux. Ses qualités de vitesse, percussion et finition (deux buts en phase de poules) ont plu aux observateurs malgré une élimination en quart de finale contre le Ghana (0-0, 4 t. a. b. à 2). Et il se murmure même déjà qu'Anderlecht l'a noté sur ses tablettes. El Mehdi Moubarik (20 ans) a lui aussi impressionné. Avec 2 buts en 3 matches en phase de poules, ce milieu défensif du FUS Rabat a glané deux titres d'homme du match contre le Ghana et la Tunisie avec le Maroc. Ce ratisseur de ballons est également capable de se projeter proprement vers l'avant grâce à sa vision du jeu et sa technique supérieure à la moyenne. Dans toutes ses rencontres, il a dominé ses adversaires grâce notamment à son impact physique et ses qualités dans le placement. Ce n’est pas pour rien s’il est considéré par beaucoup comme l’un des plus gros talents de sa génération au Maroc, où il s’impose petit à petit dans l’équipe professionnelle du FUS. Il est d’ailleurs souvent comparé au Rennais Eduardo Camavinga par ses supporters pour sa ressemblance physique.

Les Gambiens Lamarana Jallow (18 ans, Elite Stars, meneur de jeu) et Jawara Lamin (19 ans, Hawks FC, défenseur) auront eux aussi affiché un potentiel indéniable, tout comme le Tunisien Chiheb Labidi (19 ans, Club Africain, milieu offensif). Mention spéciale enfin à Nasser Djiga (18 ans), défenseur central du Burkina Faso, dont nous vous avons déjà parlé. Pisté par des clubs en France (Saint-Étienne et Lille ont notamment flashé), en Espagne et en Belgique, ce gaucher s'est montré très solide dans les duels et précis à la relance. Son compatriote Joffrey Bazié (17 ans), pensionnaire du Salitas FC, a lui aussi laissé entrevoir de belles choses durant la compétition, avec un but et des actions de qualité. Autant de talents dont on devrait très vite entendre parler sur le marché.