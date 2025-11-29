OM : le groupe avec Aguerd mais sans Bakola face à Toulouse

Après sa victoire renversante en Ligue des champions face à Newcastle, l’Olympique de Marseille est de retour aux affaires en Ligue 1 ce samedi soir pour affronter Toulouse au Vélodrome. Les Marseillais doivent s’imposer pour mettre la pression sur le PSG qui affronte un peu plus tôt dans la journée l’AS Monaco. Pour cela, Roberto De Zerbi pourra compter sur un retour de taille.

Comme nous vous le révélions, Nayef Aguerd fait son grand retour avec l’OM. Il est bien présent dans le groupe, quelques semaines après sa blessure face à Brest, et prétend à une place de titulaire. Petite surprise en revanche au milieu puisque Darryl Bakola, titulaire surprise en C1 face aux Magpies, est absent du groupe phocéen. Réintégré pendant un temps, Neal Maupay n’est pas convoqué tout comme Lirola.