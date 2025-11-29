Menu Rechercher
Ligue 1

OM : le groupe avec Aguerd mais sans Bakola face à Toulouse

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp
Marseille Toulouse
Après sa victoire renversante en Ligue des champions face à Newcastle, l’Olympique de Marseille est de retour aux affaires en Ligue 1 ce samedi soir pour affronter Toulouse au Vélodrome. Les Marseillais doivent s’imposer pour mettre la pression sur le PSG qui affronte un peu plus tôt dans la journée l’AS Monaco. Pour cela, Roberto De Zerbi pourra compter sur un retour de taille.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OMTFC

Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception du TFC aujourd’hui ⚔️
Comme nous vous le révélions, Nayef Aguerd fait son grand retour avec l’OM. Il est bien présent dans le groupe, quelques semaines après sa blessure face à Brest, et prétend à une place de titulaire. Petite surprise en revanche au milieu puisque Darryl Bakola, titulaire surprise en C1 face aux Magpies, est absent du groupe phocéen. Réintégré pendant un temps, Neal Maupay n’est pas convoqué tout comme Lirola.

Pub. le - MAJ le
