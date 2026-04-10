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Ligue 1

OM : le groupe retenu pour Metz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Habib Beye @Maxppp
Marseille 3-1 Metz

Quatrième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit impérativement l’emporter face à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz, pour rester dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions.

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Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #OMFCM

Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception du FC Metz ce soir ⚔️
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Pour cette rencontre contre les Grenats, dont le coup d’envoi sera donné ce soir à 21h05, Habib Beye a choisi de convoquer 21 joueurs. Mason Greenwood est bien de retour, tandis que CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Nayef Aguerd sont logiquement absents.

Pub. le - MAJ le
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