Ligue 1
OM : le groupe retenu pour Metz
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@Maxppp
Quatrième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille doit impérativement l’emporter face à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz, pour rester dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 09:58
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #OMFCMVoir sur X
Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception du FC Metz ce soir ⚔️
Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour la réception du FC Metz ce soir ⚔️
Pour cette rencontre contre les Grenats, dont le coup d’envoi sera donné ce soir à 21h05, Habib Beye a choisi de convoquer 21 joueurs. Mason Greenwood est bien de retour, tandis que CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Nayef Aguerd sont logiquement absents.
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