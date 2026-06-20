L’OL entre dans la danse pour Loïs Openda

Pendant que la Belgique dispute la Coupe du Monde, le nom de Loïs Openda fleurit un peu partout durant ce mercato. L’attaquant sort d’une saison délicate à la Juventus Turin où il était prêté, avant d’être transféré définitivement pour 42,5 M€. Avec 2 petits buts marqués seulement en 34 rencontres toutes compétitions confondues, 1 en Serie A et 1 en Ligue des Champions, il n’a pas vraiment frappé les esprits, alors même que la concurrence de Jonathan David n’avait pas de quoi effrayer (8 réalisations en 46 matchs).

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Au fur et à mesure des mois qui s’écoulèrent, l’ancien Lensois a perdu du terrain sur ses concurrents, et du temps de jeu. La venue de Jérémie Boga cet hiver en provenance de Nice puis le retour de blessure d’Arkadiusz Milik lui a été fatale pour le sprint final. Sur les 11 dernières journées de Serie A, Openda n’est apparu qu’une seule fois pour seulement 4 petites minutes en fin de match face à Bologne. Dans ces conditions, difficile pour Rudi Garcia de le convoquer pour le Mondial, achevant un peu plus un exercice à oublier.

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L’OL n’est pas seul dans ce dossier

Le joueur de 26 ans ne peut pas rester au sein de la Vieille Dame s’il veut retrouver rapidement les Diables Rouges. Il est invité à se trouver une porte de sortie et déjà pas mal de clubs européens ont tâté le terrain comme l’Eintracht Francfort, Nottingham Forest et même l’AS Monaco. Les Asémistes vont probablement perdre Maghnes Akliouche, Folarin Balogun ou encore Mika Biereth. Ils doivent se renforcer en attaque. Les trois équipes citées auraient même proposé un prêt avec option d’achat. Pour Lens en revanche, la piste est infondée selon nos informations.

Un autre club de Ligue 1 est intéressé. Selon les informations de Sky Sport Italia, l’Olympique Lyonnais a manifesté son intérêt et a rejoint la course pour enrôler l’attaquant. Ce dernier a l’avantage de bien connaître notre championnat et d’être une solution à court terme à moindre coût. Les Gones sont toujours étroitement surveillés par les instances et ne pourront pas faire n’importe quoi. Ils doivent sentir les bons coups comme c’est le cas avec Mads Bidstrup, Julien Duranville et le jeune Kaïl Boudache.