OL : Michele Kang devient officiellement la propriétaire majoritaire

Michele Kang a officiellement bouclé ce lundi la reprise de l’Olympique Lyonnais, dont elle était déjà l’actionnaire minoritaire et la figure de proue depuis l’été 2025 après l’éviction de John Textor. Selon RMC Sport, la femme d’affaires américaine devient ainsi propriétaire du club rhodanien à la veille d’un passage crucial devant la DNCG. Cette évolution renforce la crédibilité du dossier lyonnais alors que l’instance financière doit examiner la situation de l’OL, un an après la menace de rétrogradation administrative finalement levée.

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Sous l’impulsion de Michele Kang et du directeur général Michael Gerlinger, les finances du club montrent des signes d’amélioration malgré une dette toujours importante. La masse salariale a été fortement réduite et les derniers indicateurs témoignent d’un retour progressif à l’équilibre. Une décision favorable de la DNCG permettrait à l’OL d’aborder plus sereinement son mercato estival et sa campagne européenne, avec l’ambition de retrouver la phase de ligue de la Ligue des Champions après les barrages du mois d’août.