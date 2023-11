PSG : Daniel Riolo fracasse Mbappé et Kolo Muani

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné 2 à 1 face à l’AC Milan en Ligue des champions. L’attaque parisienne n’a pas été en réussite, à l’image de Kylian Mbappé. Sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a flingué le crack de Bondy. «Ce soir, je ne tomberai pas seulement sur Milan Skriniar, qui s’est fait manger par Olivier Giroud sur le but, et les défenseurs. Parce que devant, il va falloir parler de Mbappé. Comme à Newcastle, il ne me plaît pas du tout. Il a deux grosses occasions, tu en mets une sur les deux et tu repars de Milan avec le match nul. Mbappé, on parle de classe internationale ou pas ? Sur les deux occasions, j’en veux au moins une dedans.» Mais il n’est pas le seul à être dans sa ligne de mire. Randal Kolo Muani a également pris cher.

«Giroud aujourd’hui (mardi), il est meilleur que Kolo Muani. Dans le rôle de 9, tu le (Giroud) mettais au PSG, le match, tu le gagnes avec lui. Dans les remises, il est bon, Kolo Muani ne sait pas faire ça, il n’est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Kolo Muani, tu sens que le gars a de la bonne volonté, de l’envie. Le problème est qu’il arrive dans un club à pression, avec un transfert important et il est obligé de vivre avec et ça c’est compliqué. Le montant du transfert, ce n’est pas nous qui le choisissons mais il est dans sa tête» Les deux joueurs sont rhabillés pour l’hiver.