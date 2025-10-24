Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

Nantes : le but incroyable de Mathis Abline contre le Paris FC

Par Samuel Zemour
1 min.
Matthis Abline en Ligue 1 avec le FC Nantes @Maxppp
Paris FC 1-2 Nantes

En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, le Paris FC reçoit le FC Nantes, à Jean Bouin, avec l’objectif de renouer avec la victoire et remonter vers le milieu de tableau face à des Nantais clairement en manque de points en ce début de saison. Après une première période partagée, les deux formations étaient à égalité, mais un but venu d’ailleurs a départagé les deux équipes.

La suite après cette publicité
L1+
ARRÊTEZ TOUT !!!

Matthis Abline inscrit un but d'ANTHOLOGIE 😱

#PFCFCN
Voir sur X

Après une contre-attaque qui a amené à un corner, Tabibou levait son centre du gauche, Lees-Melou renvoyait ensuite de la tête et Abline contrôlait aux vingt mètres, avant d’envoyer une volée croisée du droit sous la barre de Nkambadio pour redonner l’avantage aux Canaris. Un but magnifique juste avant la mi-temps.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Matthis Abline

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Matthis Abline Matthis Abline
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier