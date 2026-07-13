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Paulo Dybala prolonge à l’AS Roma

Par Kevin Massampu
1 min.
Paulo Dybala @Maxppp

À l’AS Roma depuis 2022, Paulo Dybala a prolongé son contrat avec le club romain jusqu’en 2027. Annoncé pourtant proche d’un départ à la fin de son contrat le 30 juin vers l’Argentine ou l’Arabie saoudite, La Joya a finalement rempilé dans les Giallorossi. Depuis son arrivée libre après la fin de son aventure à Juventus, l’international argentin (40 sélections) a disputé 140 matchs pour un total de 45 buts et 30 passes décisives, disputant même une finale de Ligue Europa contre Séville en 2023.

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« L’AS Roma a le plaisir d’annoncer que Paulo Dybala a prolongé son contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2027. (…) L’histoire entre la Roma et "La Joya" se poursuit, et de nombreux chapitres restent encore à écrire », a annoncé le club romain, ce lundi.

Pub. le - MAJ le
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