MU : Ralf Rangnick s'exprime sur le cas de Jesse Lingard

En conférence de presse, ce lundi avant le match de championnat contre Burnley, l'entraineur de Manchester United Ralf Rangnick a assuré qu'il n'y avait aucun problème entre lui et son milieu offensif Jesse Lingard. L'Anglais de 29 ans qui n'était pas dans le groupe de United lors de la défaite en FA Cup contre Middlesbrough vendredi, avait besoin de temps « pour s'éclaircir l'esprit » selon son entraineur, après son transfert raté à West Ham lors du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Des propos auxquels l'international anglais avait répondu qu'il était « clair dans sa tête » et « prêt à se donner à 100 % ». En conférence de presse ce lundi, le technicien allemand a voulu mettre les choses au clair « En ce qui concerne Jesse, j'ai une très bonne relation avec lui. Il sait que j'aurais été disposé à le laisser partir, du moins jusqu'à ce que le problème avec Mason (Greenwood) se pose » a expliqué Rangnick. Les deux hommes se sont donc réconciliés puisque le coach de United a annoncé que Lingard serait bien présent dans le groupe des Red Devils pour affronter Brunley mardi soir.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent