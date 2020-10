OL : Marcelo dresse le constat de la victoire à Strasbourg

L’Olympique Lyonnais est allé s’imposer de justesse sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Les Lyonnais avaient extrêmement bien commencé la rencontre en inscrivant deux buts dans la première demi-heure par l’intermédiaire de Tino Kadewere et de Karl Toko Ekambi, avant de voir le Camerounais creuser nettement l’écart juste avant la pause. Mais comme trop souvent cette saison, les joueurs de Rudi Garcia se sont faits peur jusqu’au bout en encaissant un but juste avant la mi-temps ainsi qu’un autre au retour des vestiaires.

Si tout n’a pas été parfait dans ce match pour les Gones, ces derniers pourront néanmoins savourer les trois points qui les fuyaient depuis maintenant quatre matches en Ligue 1. Une victoire qui fait du bien au défenseur brésilien Marcelo qui s’est exprimé au micro d’OLTV après la rencontre. «Cette victoire fait beaucoup de bien. Le match a été difficile face à une équipe costaud. On a montré qu’on pouvait jouer avec de l’agressivité. C’est dommage de donner deux buts. La fin de match a été compliquée. On est content que Toko ait marqué. C’est bien pour lui et pour l’attaque. »