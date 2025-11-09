Bilbao : Nico Williams rassure sur sa pubalgie

Nico Williams va bien. Seul buteur lors de la victoire de l’Athletic Club contre le Real Oviedo (1-0), ce dimanche, l’international espagnol est revenu sur les rumeurs autour de sa pubalgie, qu’il traîne depuis plusieurs semaines. « Je me sens bien, mais je souffre de cette blessure. Elle vous permet de faire certaines choses, mais vous n’êtes pas tout à fait vous-même. Je travaille bien à Lezama, c’est une blessure très difficile, ceux qui l’ont subie le savent », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Mundo Deportivo, en indiquant également avoir écarté l’intervention chirurgicale. « On parle d’opération, mais il faut être prudent. Les mesures prises sont les bonnes. Je travaille comme personne. Ce n’est pas facile. Il y aura des moments où je ne serai pas à 100 % et cela me pénalisera, mais nous sommes sur la bonne voie. »

Avant de poursuivre : « la solution n’était pas de se faire opérer en juin. Les choses peuvent se compliquer, on ne peut pas penser qu’en deux mois, on ira mieux. La décision était la bonne. Je vais beaucoup mieux qu’en juin, il faut continuer à travailler pour rester sur cette lancée. Petit à petit, on verra le Nico que je veux être. C’est une blessure dont on ne sait jamais comment on va se réveiller, il y a des jours où on se lève en pleine forme et où tout va bien, et le lendemain, on ne peut même pas sortir du lit. Je le vis du mieux possible. J’espère que ça passera vite. » Reste à voir si cette blessure lui permettra d’enchaîner les bonnes prestations.