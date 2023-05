Dortmund, Bayern : un favori se dégage pour Edson Alvarez

Joueur majeur de l’Ajax Amsterdam, Edson Alvarez va quitter les Pays-Bas cet été. Auteur de 4 buts et 3 offrandes en 41 matches, le milieu défensif mexicain est l’un des seuls Amstellodamois à être performant cette saison. Conscients qu’il représente une belle opération financière en cas de départ, les dirigeants ajacides en demandent 50 millions d’euros - le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2025, dispose donc d’un bon de sortie. Comme l’avait indiqué le média néerlandais De Telegraaf il y a quelques jours, certaines écuries de Bundesliga font les yeux doux à Alvarez. Et pas n’importe quels clubs car d’après la publication batave, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se seraient engagés dans un duel pour l’enrôler.

Une information qui a désormais changé ce vendredi. En effet, d’après des informations de Sky Sports en Allemagne, le joueur de l’Ajax se dirigerait vers le Borussia Dortmund, qu’il considérerait déjà comme son futur club. De l’autre côté, le club bavarois n’aurait pas lancé les grandes manœuvres, n’étant pas intéressés par le joueur pour le moment même si son profil attire les dirigeants munichois. La menace n’est plus le Bayern pour le BVB mais des grands clubs anglais qui seraient également sur le coup pour l’attirer dans leur équipe. Alors qu’ils s’apprêtent à perdre Jude Bellingham cet été, les dirigeants du club de la Ruhr frapperaient un grand coup s’il remplacait le milieu anglais par Edson Alvarez. Affaire à suivre donc…

