Cristiano Ronaldo justifie le choix Manchester United

C'est l'un des transferts de l'été et sans doute le retour le plus excitant avec celui de Romelu Lukaku à Chelsea. Après trois saisons passées à la Juventus et douze ans après son départ de Manchester United pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo (36 ans) fait son grand retour chez les Red Devils. Un véritable tremblement dans le monde du football, car le quintuple Ballon d'Or revient dans un club qui lui a permis de façonner sa légende. Évoluant entre 2003 et 2009 avec la formation anglaise, Cristiano Ronaldo était passé d'un fantastique dribbleur à un joueur ultra complet. En l'espace de six saisons, il aura disputé 292 rencontres avec Manchester United pour 118 buts, 69 passes décisives et 10 trophées, avec en point d'orgue la Ligue des Champions 2008.

De retour du côté d'Old Trafford, il a fait le choix du cœur en choisissant un club où il a grandi en tant que joueur et homme. Dans un entretien publié sur le site de Manchester United, il est revenu sur son choix de rallier Manchester United de nouveau. Le Lusitanien n'a d'ailleurs aucun doute sur le fait d'avoir tranché pour les Red Devils : «je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est juste à mon avis. J'ai déménagé de la Juve maintenant à Manchester, c'est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et heureux, et je veux continuer, entrer dans l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir d'excellents résultats, gagner des trophées et le numéro un d'entre eux, pour gagner de grandes choses.» Une manière à peine déguisée d'asseoir ses ambitions.

L'importance de Sir Alex Ferguson

Pourtant, le retour vers Manchester United de Cristiano Ronaldo a mis du temps à se dessiner. Longtemps, la Juventus s'est positionnée pour conserver sa star portugaise, mais tout s'est emballé en fin de mercato. Cristiano Ronaldo voulait quitter Turin et c'est même le rival Manchester City qui a longtemps tenu la corde. Finalement, l'histoire s'est bien terminée et le coach historique de MU, Sir Alex Ferguson n'y est pas étranger. «Pour moi, Sir Alex Ferguson est comme un père dans le football. Il m'a beaucoup aidé, il m'a appris beaucoup de choses, et à mon avis bien sûr, il a eu un grand rôle grâce à la relation que nous avions. Nous restons en contact tout le temps, et c'est une personne incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup et il était la clé principale pour que je sois dans la position que je suis, que j'ai signé pour Manchester United» a lâché le Lusitanien.

Autre personnage important dans ce transfert, Ole Gunnar Solskjær. Le coach norvégien de Manchester United a évolué avec Cristiano Ronaldo de 2003 à 2007. Si l'homme de 48 ans était en train de conclure sa carrière, Cristiano Ronaldo était alors à ses grands débuts. Se connaissant depuis longtemps, les deux hommes ont ainsi pu avoir un rapport privilégié : «eh bien, nous avons discuté, mais bien sûr je vais avoir le temps de lui parler en face à face, pour savoir ce qu'il attend. Comme vous le savez, j'ai joué avec lui pendant deux ou trois ans à Manchester United donc j'ai une bonne relation avec lui, mais maintenant avec un rôle différent, je suis joueur et il est entraîneur.» Enfin, Cristiano Ronaldo a aussi glissé un message pour les fans de Manchester United qui ont toujours eu une place particulière dans son cœur.

«Les fans, ils sont la clé, et je suis tellement content. Les fans de Manchester United, ils sont spéciaux, je le sais, je m'en souviens très bien. Je sais qu'ils chantent toujours ma musique, ce qui m'a rendu encore plus heureux et mon engagement est de tout donner sur le terrain, comme je le faisais avant, comme je le fais tout le temps. J'essaie de faire de mon mieux, d'aider l'équipe à marquer des buts, de faire des passes décisives et de gagner des matchs. J'espère les voir très, très bientôt» a enchaîné le Portugais. Ces retrouvailles pourraient intervenir bientôt puisque la trêve internationale laissera ensuite place à un match de Premier League entre Manchester United et Newcastle à Old Trafford. L'occasion sans doute de voir Cristiano Ronaldo de nouveau sous la tunique rouge des Mancuniens.