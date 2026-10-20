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Ligue des Champions

Un joueur du Real Madrid ne peut quasiment pas jouer avec Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Real Madrid Leipzig
winamax
1 1.20 N 7.00 2 8.00 1er pari remboursé

Demain soir, le Real Madrid affronte le RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle José Mourinho n’hésitera pas une seconde à titulariser Kylian Mbappé (27 ans) en pointe de l’attaque merengue. Un buteur d’exception que le Special One peine toutefois à faire cohabiter avec son autre attaquant, Carlos Espi (21 ans).

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« C’est difficile. Au coup d’envoi, ce sera très compliqué. Avec un 4-4-2, oui, mais avec notre schéma actuel et les ailiers que nous avons, on se retrouve en 4-2-4. Et là, je doute que nous puissions gagner », a déclaré l’entraîneur portugais ce mardi après-midi en conférence de presse. Carlos Espi devra donc se contenter d’un rôle de doublure pendant encore quelque temps…

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