Liga : Getafe s'impose à domicile face à Majorque

Ce samedi à 14h, Getafe (15e) recevait Majorque (18e) pour le compte de la 30e journée de Liga. La formation madrilène en bleu débutait la rencontre en 3-5-2 alors que les Majorquins en rouge évoluaient en 4-3-1-2. Dans un début de match assez équilibré les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais personne ne parvenait à se montrer vraiment dangereux. Plus les minutes avançaient plus les débats se tendaient sur la pelouse et les fautes se multipliaient, Monsieur Mateu Lahoz devait ainsi sortir huit cartons jaunes en première période, quatre de chaque côté. Les deux mal classés rentraient logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). La seconde période repartait sur les mêmes bases et aucune des deux équipes ne réussissaient à faire la différence.

Le match s’emballait finalement à l’heure de jeu, après consultation de la VAR, Getafe obtenait un penalty pour une main dans la surface de Franco Russo, ce dernier écopait d’un second carton jaune et était expulsé (64e). Mais Sergio Rico le portier de Majorque repoussait parfaitement la tentative d’Enes Unal qui se dirigeait vers son petit filet gauche (66e). Réduit à dix, les insulaires subissaient les assauts des Azulones qui trouvaient finalement la faille, bien servi par Gonzalo Villar dans la profondeur Borja Mayoral se présentait seul face à Rico et plaçait la balle sous la barre du gardien espagnol (82e, 1-0). L’équipe de la banlieue de Madrid réussissait à conserver son avance et s’imposait 1-0. Grâce à cette victoire à domicile, Getafe passe 14e et prend six points d'avance sur Majorque qui reste 18e avant les autres matches de la journée.