Cristiano Ronaldo scelle son avenir à la Juventus

Sur Instagram, la star portugaise éteint l'incendie. Alors que le Barça s'embrase à l'idée de perdre son Messi, la Vieille Dame peut, elle, souffler : il lui reste une année de plus à vivre avec Cristiano Ronaldo (35 ans). Malgré l'élimination précoce en Ligue des Champions, à l'occasion de son huitième de finale face à l'Olympique Lyonnais (0-1, 2-1), le quintuple Ballon d'Or devrait bien repartir pour une troisième saison en Italie.

C'est en tout cas le sens de son message posté ce jour sur ses réseaux. «Je me prépare pour la troisième saison avec la Juventus. Mon ambition n'a jamais été aussi grande. Nous voulons conquérir l'Italie, l'Europe et le monde», lâche le Portugais, plus déterminé que jamais. Une bien bonne nouvelle pour le très récemment intronisé entraîneur principal Andrea Pirlo, au moment de reconstruire une Juventus qui bat de l'aile.