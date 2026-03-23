France : Kylian Mbappé envoie un message à Didier Deschamps

De retour avec le Real Madrid après avoir soigné une entorse au genou gauche qui le handicapait depuis décembre, Kylian Mbappé ne compte pas lever le pied. Alors que son état physique est scruté de très près par le staff médical madrilène, qui craint une rechute avant les grandes échéances de la fin de saison, l’attaquant français affiche une détermination sans faille. Présent au Quai Branly pour l’annonce de son partenariat avec la mutuelle santé Alan, le capitaine des Bleus a balayé les doutes sur sa capacité à enchaîner les efforts, affirmant être pleinement rétabli et prêt à prendre part aux deux chocs de prestige prévus sur le sol américain face au Brésil et à la Croatie.

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« Il y a deux titres à aller chercher avec le Real Madrid et j’espère jouer avec la sélection. C’est vraiment incroyable de jouer contre le Brésil, les 5 étoiles, et incroyable de jouer contre une équipe qui peut potentiellement gagner la Coupe du monde, cela va nous permettre de nous jauger un petit peu. L’équipe de la Colombie est aussi très bonne, avec beaucoup d’intensité. On ne va pas là-bas en vacances, mais pour continuer la préparation pour le Mondial et essayer de consolider ce groupe déjà rempli de talents. » Le message est envoyé à Didier Deschamps.