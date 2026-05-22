Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne se frite déjà sur la liste de Julian Nagelsmann

La DFB n’a pas choisi la facilité. Hier, la fédération allemande de football a dévoilé au compte-gouttes les noms des 26 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde 2026. Chaque heure, l’identité de l’un des footballeurs était dévoilée. Il a donc fallu s’armer de patience avant de connaître les noms des heureux élus. Mais sur les coups de 13 heures, le verdict est tombé. Comme pour d’autres nations, dont l’Angleterre ou la France, certaines décisions de Julian Nagelsmann ont beaucoup fait parler. Le retour de Manuel Neuer, qui avait pris sa retraite internationale, a été l’un des sujets les plus discutés outre-Rhin. Si son come-back n’a pas été une énorme surprise puisque c’était la tendance ces derniers temps, son cas fait couler de l’encre.

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Le retour de Neuer fait causer

Sport 1 écrit à ce sujet : «jusqu’à la mi-mars au moins, Oliver Baumann était considéré comme le gardien titulaire de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026. Mais à la dernière minute, Manuel Neuer lui a été préféré, le gardien d’Hoffenheim étant écarté par le sélectionneur Julian Nagelsmann.» Pour Lothar Matthaüs, ce choix est logique. « Absolument, c’est une bonne nouvelle. Nous avons exigé qu’il emmène les meilleurs joueurs avec lui et Manuel reste l’un des meilleurs gardiens du monde grâce à la performance qu’il a montrée ces derniers mois. Même si je suis désolé pour Oliver Baumann, qui, à mon avis, a très bien joué. Si un Vinicius court seul vers Manu, il a déjà une petite ligne dans son pantalon.» En revanche, il reconnaît que Nagelsmann n’a pas bien géré la communication sur ce dossier.

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« C’était un peu chaotique. Car jusqu’à récemment, aucun d’entre nous ne savait comment, ni quand Nagelsmann a parlé à Baumann. Il est numéro 2 maintenant parce que le meilleur gardien est revenu en équipe nationale.» Stefan Effenberg, lui, conteste ce choix. «La forme physique et la santé de Neuer, aujourd’hui âgé de 40 ans, sont toujours un sujet de discussion. Ce n’est pas sans raison qu’il n’a été sur le terrain que lors de 37 des 54 matches de la saison. Neuer est censé être son atout maître pour le tournoi, mais s’il le perd, il n’aura plus rien. Malheureusement, je crains que cela ne se termine mal. L’Argentine n’est pas devenue championne du monde en 2022 uniquement grâce à Lionel Messi, mais aussi grâce au gardien Emiliano Martínez. Et maintenant, on attend d’un joueur de 40 ans qu’il soit à la hauteur ? »

Leroy Sané ne fait pas l’unanimité

Il poursuit : «j’ai des doutes. Neueur commet presque régulièrement des erreurs, plus ou moins importantes. Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Neuer a été exceptionnel, mais lors du match retour une semaine plus tard, il n’a pas été à son meilleur niveau à plusieurs reprises. Cela m’inquiète aussi, et devrait inquiéter toute l’Allemagne passionnée de football : car malgré cela, il suffit d’être à nouveau le numéro un de l’Allemagne lors d’une Coupe du Monde (…) Nagelsmann a aussi raison de s’extasier sur l’aura de Neuer. Un Kylian Mbappé , un Vini Junior ou un Lamine Yamal hésiteraient à s’engager face à Manuel Neuer. Aucun Oliver Baumann, aucun Alexander Nübel, aucun Noah Atubolu n’inspirent cette admiration, ce respect – et aucun d’eux n’a cette capacité à repousser avec brio des ballons même apparemment imparables sur sa ligne ou au ras du poteau. Cela devrait nous interpeller et ne fait pas honneur à l’école des gardiens de but en Allemagne, si longtemps encensée. »

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Il a conclu en ajoutant : «si j’étais à la place d’Oliver Baumann, je prendrais mon téléphone immédiatement et j’appellerais Nagelsmann moi-même. Je n’attendrais pas demain, après-demain ou mercredi qu’il m’appelle pour éventuellement redistribuer mon rôle. Je l’appellerais moi-même pour lui demander, et j’agirais en conséquence. On ne peut pas se contenter d’attendre un coup de fil du sélectionneur national. Je prendrais l’initiative.» Un autre joueur ne fait pas non plus l’unanimité. Il s’agit de Leroy Sané, appelé à la surprise générale. Lothar Matthaüs ne comprend pas. « Je ne l’aurais pas nommé. Il n’est même pas un joueur régulier à Galatasaray. Il a été bien en deçà des attentes. Il a réalisé un match de classe mondiale avec l’équipe nationale contre la Slovaquie. Est-ce suffisant de très bien jouer un match sur six ou sept pour être sélectionné pour la Coupe du Monde si d’autres joueurs ont fait mieux ? »

L’absence d’El Mala est mal vécue

Matthaüs ajoute : «les supporters l’acclament parfois dans le stade et scandent son nom, mais globalement, ils sont insatisfaits. Le fait que Nagelsmann le connaisse depuis plus longtemps qu’un autre joueur ne devrait pas être le facteur déterminant pour une nomination. Il connaît Leroy et sait le gérer, mais cela ne devrait pas être un critère maintenant.» Son vécu en Nationalmannschaft et sa relation avec Nagelsmann ont pesé dans la balance selon l’expert, qui aurait fait un autre choix. Il aurait misé sur Said El Mala de Cologne. «J’aurais aimé voir El Mala là-bas, il me manque dans cette équipe. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait des joueurs que Julian Nagelsmann a nommés. J’aurais pensé une ou deux choses différemment. Mais il y a 80 millions d’entraîneurs nationaux qui ont leurs propres opinions. Et Julian Nagelsmann ne devrait pas le prendre personnellement.»

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L’ancien joueur conclut : « son nombre de buts marqués est impressionnant pour un joueur qui évoluait encore en troisième division il y a un an. Aujourd’hui, il sauve quasiment Cologne de la relégation, et c’est pourquoi je l’aurais choisi.» Le critère de performance appliqué pour le retour de Neuer n’a pas primé pour El Mala. Son club était déçu après son absence, même si le joueur a bien réagi. «Nous, en tant que famille du FC Cologne, et moi-même bien sûr, regrettons profondément que Said ne participe pas à la Coupe du Monde. Compte tenu de sa progression et de ses performances cette saison, il méritait amplement d’y être. Parallèlement, nous respectons la décision du sélectionneur national. Nous sommes très fiers que Said ait fait ses premiers pas en Bundesliga avec nous – et il peut être très fier de son parcours.», a lancé le directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler.

La gestion et la communication de Nagelsmann critiquées

Il y a aussi de la déception chez Matthias Ginter. « Je n’aurais pas pu faire plus. J’ai tout essayé, j’ai tout donné. Ma déception est naturellement très grande. Bien sûr, je croise les doigts pour l’équipe.» Comme El Mala, il aurait mérité d’être du voyage pour le Mondial selon Matthaüs. « Nous n’avons pas d’arrière droit entraîné dans l’effectif qui pourrait remplacer Kimmich. Matthias Ginter aurait pu y jouer aussi bien en tant que défenseur central, et il aurait mérité une nomination grâce à sa saison exceptionnelle à Fribourg. Je pense que seules les nuances ont joué un rôle dans certaines décisions.» Des choix difficiles pour le sélectionneur. Mais ce n’est pas uniquement ce qu’on lui reproche.

Sur RTL, Pierre Littbarski, vainqueur de la Coupe du Monde 90, a avoué ne pas avoir apprécié la façon de procéder de l’ancien coach du Bayern Munich. «C’est l’entraîneur national le plus agité, je dirais, que nous ayons rencontré. Des sujets sont en réalité créés alors qu’ils auraient pu être évités. Il n’était écrit nulle part qu’il devait appeler 60 joueurs ou 62 joueurs dans l’effectif. Je pense aussi qu’il s’est trop appuyé sur l’équipe qu’il avait en tête. Sa gestion de la sélection, où il a peut-être testé un peu trop de joueurs, et sa communication, notamment sur le cas Manuel Neuer, ne sont pas à son goût. Quoi qu’il en soit, ses choix sont faits. L’Allemagne connaît les hommes qui tenteront de ramener la coupe à la maison.